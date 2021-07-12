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RSF: смерть журналиста повела свободу прессы в Грузии к катастрофе


12.07.2021   21:00


«После скоординированного нападения на 50 журналистов подозрительная смерть Александра Лашкарава повела свободу прессы в Грузии к катастрофе», — заявила 12 июля глава Департамента Восточной Европы и Центральной Азии правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) Жанна Кавелье.

«Мы призываем Министерство внутренних дел провести беспристрастное, тщательное и прозрачное расследование обстоятельств его смерти и нападений на незащищенных полицией журналистов вместо того, чтобы пытаться дискредитировать умершего оператора», — сказала Кавелье.

Она также откликнулась на версию правительства Грузии о том, что журналист, умерший через несколько дней после избиения гомофобными группами, мог умереть от передозировки наркотиков.

«Пассивность властей в отношении попыток гомофобных движений запугать журналистов подрывает доверие к власти, которая не должна допускать безнаказанности и брать на себя свою долю ответственности в этом вопросе», — сказала Кавелье.

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