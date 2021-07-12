

Священник Заза Тевзадзе назвал апостолов Петра и Павла «журналистами Христа»

12.07.2021 23:23

Новости-Грузия



Протоиерей Заза Тевзадзе выступил сегодня на митинге, собравшемся на проспекте Руставели, с требованием отставки правительства.



Акцию протеста уже второй день подряд организуют оппозиционные СМИ, которые обвиняют премьер-министра в подстрекательстве радикальных групп, избивших десятки журналистов в центре Тбилиси 5 июля.



Заза Тевзадзе — один из тех священников Грузинской православной церкви, которые открыто выступили против насилия на прошлой неделе, когда гражданские активисты и журналисты подверглись нападениям со стороны агрессивных ультра-традиционалистов.



«Вы – те люди, которые обязаны изменить эту тяжелую реальность. Никто не сделает это за нас, это именно нам предстоит сделать. У нас нет права отказываться от чести, свободы, истины, для которых мы были рождены и призваны.



Я хочу выразить благодарность и уважение по отношению к каждому из вас, кто готов встать и сделать то, что вы можете сделать. И я уверен, что вы это сумеете», заявил Тевзадзе, обратившись к участникам акции.



Священник также заявил, что «выражает свое уважение журналистам».



«Рука, поднятая на журналиста, это рука, которая бьет по на нашим глазам. Они – наши глаза и уши, наше окно, наша точка зрения. Они делают то, без чего мы были бы во тьме. Против них учинили самую большую расправу – 53 человека, которые стали жертвой агрессии и чьи глаза – символ осознанности, стали целью.



Хочу сказать как пастырь, как церковный учитель. Сегодня очень важный церковный день, день памяти апостолов Петра и Павла. Апостолы были медией Христа, журналистами Христа. Они учат, они изменили мир, и с этой точки зрения я, как священник, тоже представляю медиа между человеком и богом.



Мы должны хорошо понять и осознать, что мир не всегда был таким, как сейчас. Мы ушли от каннибализма, стремимся к другим идеалам, и они должны осуществиться.



Нам нужна вера. Мы не должны растеряться, не должны отступать. Пути назад нет. Только вперед, к истине и свободе. Мы обязательно победим!», сказал протоиерей Заза Тевзадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





