

В Грузии выявлено 1 862 новых случая инфицирования коронавирусом

13.07.2021 11:34





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 35 117 тестов, отсюда 20 996 на антигены и 14 121 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 862 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 379 673.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 12 июля, дневной показатель положительности составляет 5.3%, за последние 14 дней – 4.0%, а за 7 дней - 4.26%.



За последние сутки выздоровели 619 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 360 558.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 479 человек.



Из выявленных за сутки 1 862 новых случаев коронавируса 1 136 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 98, в Имеретии - 164, в Квемо Картли – 104, в Шида Картли – 56, в Гурии – 11, в Самегрело и Земо Сванетии – 64, в Кахетии – 115, в Мцхета-Мтианети - 54, в Самцхе-Джавахети – 32, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 28.



На данном этапе в Грузии 13 610 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 3 705 человек, в том числе в Тбилиси – 2 266, в Аджарии – 187, в Имеретии – 417. Тяжелых пациентов – 728, в том числе в Тбилиси - 388, в Аджарии – 44, в Имеретии – 148. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 180 лиц, в том числе в Тбилиси - 133, в Аджарии – 2, в Имеретии – 9.



В клинических гостиницах находятся 924 человека, в том числе в Тбилиси – 677, в Аджарии – 242. На дому лечится 8 981 человек.



В карантинном пространстве 49 человек, в том числе в Тбилиси - 41, в Аджарии - 1.



На данном этапе на самоизоляции находятся 9 005 человек, в том числе в Тбилиси – 3 173 лиц, в Аджарии – 847, в Имеретии – 1 032.



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