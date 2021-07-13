

Журналисты выразили протест перед началом брифинга в правительстве

13.07.2021 13:31





До начала брифинга членов Координационного совета журналисты, в знак протеста вывесили перед трибуной фото скончавшегося оператора TV Pirveli Александра Лашкарава.



Как сказал журналист телекомпании Formula Гиорги Кикабидзе, сегодня пройдут похороны его погибшего коллеги и ни у кого нет морального права стоять за этой трибуной.



После к протесту присоединились и другие журналисты и операторы различных СМИ. В руках они держали плакаты с надписями «накажите преступников» и «в отставку Гарибашвили».



Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали со СМИ. Пострадали 53 журналиста. Насилие происходило на глазах полиции.



Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Shame Movement» («Позор») и организации «Tbilisi Pride» («Тбилиси прайд»).



11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре (Лексо) Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию с требованием отставки премьер-министра и главы МВД Грузии.



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