

Среди дважды вакцинированных не было зафиксировано ни одного случая смерти – Габуния

13.07.2021 15:10





Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после завершения заседания межведомственного совета заявила, что среди дважды вакцинированных не было зафиксировано ни одного случая смерти.



«Что касается количества инфицированных среди дважды вакцинированных – по нашим данным, это 0,3%, что является довольно низким показателем.



Не было зафиксировано ни одного случая смерти. От инфекции на 100% не защищает ни одна вакцина, в том числе ни «Пфайзер», ни «Модерна», ни «Синофарма» и ни «Синовак».



Инфекция может наступить, но в редких случаях, однако случаи будут легкими и без летального исхода. Это самая большая защита», - сказала Тамар Габуния.





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