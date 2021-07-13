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Среди дважды вакцинированных не было зафиксировано ни одного случая смерти – Габуния
13.07.2021 15:10
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после завершения заседания межведомственного совета заявила, что среди дважды вакцинированных не было зафиксировано ни одного случая смерти.
«Что касается количества инфицированных среди дважды вакцинированных – по нашим данным, это 0,3%, что является довольно низким показателем.
Не было зафиксировано ни одного случая смерти. От инфекции на 100% не защищает ни одна вакцина, в том числе ни «Пфайзер», ни «Модерна», ни «Синофарма» и ни «Синовак».
Инфекция может наступить, но в редких случаях, однако случаи будут легкими и без летального исхода. Это самая большая защита», - сказала Тамар Габуния.
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