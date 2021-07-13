

Насколько эффективно смешивание вакцин и нужна ли ревакцинация

13.07.2021 15:54





Глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе заявил, что на данном этапе нет убедительных медицинских доказательств эффективности смешивания разных вакцин. Как отметил эпидемиолог на брифинге, менять вакцину во время вакцинации второй дозой рекомендуется только в случае аллергической реакции на первую дозу.



Гамкрелиде также прокомментировал возможность введения третьей, т.н. «бустерной» дозы вакцины.



«До сих пор международное научное сообщество не согласовало позиции по поводу того, можно ли, когда вы начинаете первую инъекцию с одной вакциной, делать вторую вакцину другим препаратом, если только первая инъекция не вызывает особенного побочного эффекта. Тогда врач, после исследований, принимает решение сменить препарат. В настоящее время проводятся изучение эффекта замены вакцины.



Что касается третьей дозы вакцины, или так называемой «бустерной», сейчас это активно обсуждается. Международное научное сообщество еще не договорилось, после выздоровления от инфекции или после двух доз инъекций, как долго сохраняется иммунитет. Большинство сходится на том, что защита длится около 6-8 месяцев», - сказал Амиран Гамкрелидзе.





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