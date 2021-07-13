

Журналисты в Батуми проводят акцию против насилия

13.07.2021 16:03





Представители СМИ проводят сегодня в Батуми молчаливую акцию «ЛекSOSтвис» (за Лексо) на площади Европы в Батуми с требованием наказать причастных к избиению журналистов 5 июля в Тбилиси.

Акция посвящена памяти оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, который был избит во время подготовки репортажа радикальной гомофобной группировкой, перенес сложную операцию из-за сломанных лицевых костей, и 11 июля внезапно скончался у себя в квартире.

Участники сегодняшней акции в Батуми выразили протест против массового насилия в отношении журналистов и солидарность с пострадавшими коллегами: согласно официальным данным, 5 июля в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фотографа.

«Более 50 журналистов избили, ничего подобного не могу вспомнить. Я обращаюсь ко всем, не позволяйте журналистам стать объектом преследований. Это будет необратимо, никто не захочет жить в этой стране. Просматривается опасная тенденция. Не гоните нас, не бейте, и не выносите предварительный приговор в случае нашей смерти», — сказала на акции главный редактор «Батумелеби» Этери Турадзе.



В Тбилиси масштабная акция протеста прошла 11 июля — после того, как стало известно о смерти Лексо Лашкарава, журналисты оппозиционных СМИ потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и обвинили его в покровительстве экстремистским группировкам.



Акцию протеста на Руставели провели и накануне — она закончилась возле офиса партии «Грузинская мечта», где полиция задержала несколько человек после того, как активисты пытались забросать здание банками с краской.



Накануне МВД обнародовало предварительную версию экспертизы, согласно которой, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотиками. Однако коллеги Лашкарава не доверяют официальной экспертизе и напоминают, что полиция увезла тело Лашкарава из дома без согласия родственников и в такой спешке, что даже не были использованы носилки.



Ранее независимый эксперт, приглашенный телекомпанией, сообщил, что после операции Лашкарава получал морфин по назначению врача для снятия боли.



По версии МВД, после того, как закончилось медицинское назначение, он приобретал наркотики самостоятельно. В подтверждении своей версии, МВД распространило кадры с камер наблюдения, на которых Лашкара посещает аптеку, а также вместе с приятелем ездит на мопеде. Также по данным МВД, Лашкарава два раза за последнее время становилось плохо после того, как он принимал наркотики.







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