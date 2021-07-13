

Представители СМИ снова провели молчаливую акцию в Зугдиди

13.07.2021 18:34





Журналисты, операторы и фоторепортёры еще раз выразили соболезнования семье Лексо Лашкарава. Собравшиеся потребовали строгого наказания виновных.



Представители местных и центральных телевидений также провели молчаливую акцию в Зугдиди 11 июля.



Скончался оператор «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, избитый 5 июля противниками «Тбилиси Прайда». Причина смерти на данный момент неизвестна. Лексо Лашкарава находился в клинике несколько дней, после чего ее выписали домой. Во время акции противников «Тбилиси Прайда» офис организаторы нанесли журналисту и оператору «ТВ Пирвели» физические и словесные оскорбления при исполнении служебных обязанностей. По факту ведется расследование.



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