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Давид Куталадзе, обвиняемый в насилии над Лексо Лашкарава, оставлен под стражей
13.07.2021 21:05
Давид Куталадзе, обвиняемый в совершении физического насилия в отношении оператора телеканала «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, оставлен в заключении в качестве меры пресечения.
Решение огласил Тбилисский городской суд.
Ранее Дато Куталадзе прокуратура предъявила обвинение в преследовании и насилии в отношении Александра Лашкарава за его журналистскую деятельность.
Напомним, 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси радикальные группировки, выступающие против «Тбилиси прайд», напали на журналистов. Жертвами насилия стали 55 человек, среди которых 53 – представители СМИ.
Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава подвергся физическому насилию во время событий 5 июля. Несколько дней он проходил лечение в клинике New Hospitals.
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