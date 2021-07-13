

Пианист Сандро Гегечкори посвятил свое выступление в Барселоне погибшему репортеру

13.07.2021 21:14

Новости-Грузия



20-летний грузинский пианист Сандро Гегечкори стал одним из трех финалистов 66-го Международного музыкального конкурса Maria Canals Barcelona.



Свое выступление в финале, который назначен на 14 июля, молодой пианист посвятил грузинскому репортеру Лексо Лашкарава, который скончался в воскресенье после того, как 5 июля был избит радикальной гомофобной группой во время беспорядков в Тбилиси.



Лашкарава был одним из 53 журналистов, подвергшихся нападению в день анонсированной акции «Тбилиси Прайд». В Тбилиси и других крупных городах Грузии прошли гражданские протесты, а журналисты выразили солидарность пострадавшим коллегам и потребовали отставки премьер-министра, обвинив его в неспособности защитить конституционные права граждан.



Участники финала выступят в сопровождении оркестра Симфонической музыки дель-Вальес под управлением дирижера Жорди Франсеса в Концертном зале Дворца музыки Каталонии в Барселоне.



На конкурсе Гегечкори исполнял произведения Баха, Бетховена, Листа и Рахманинова. В финале он сыграет концерт Чайковского.



Вместе с Гегечкори в финал вышли пианисты из Португалии Рафаэль Кириченко и Циминг Рен из Китая.



В барселонском конкурсе, который был учрежден в 1954 году, принимали участие десятки артистов из почти 20 стран мира. Среди них была еще одна грузинская пианистка — Тамар Махарадзе.



Несмотря на молодость, Сандро Гегечкори является лауреатом множества международных премий.



Сандро родился в городе Чиатура в 2000 году. Окончил Чиатурскую музыкальную школу №1 имени Кавсадзе. С 10 лет пишет собственные произведения. Является выпускником «Десятилетки талантливых» Тбилисской музыкальной школы имени Захария Палиашвили, где учился в классе у профессора Саши Гарбера.



В 2019 году Гегечкори стал обладателем специального приза на Международном музыкальном конкурсе Brescia Classica International Competition в Италии и назван лучшим исполнителем произведений австрийского композитора Франца Шуберта.



В июле 2017 года Гегечкори стал призером II Международного конкурса фортепианной, вокальной и камерной музыки Фойриха в Австрии: он получил Гран-при конкурса и два специальных приза.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





