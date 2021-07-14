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В Грузию доставлены вакцины «Pfizer» - Минздрав
14.07.2021 11:08
Вакцина «Pfizer» находится в Грузии, — сообщает министерство здравоохранения.
«В Грузии начинается всеобщая вакцинация. Вакцина «Pfizer» американо-немецкого производства уже находится в Грузии», — заявили в Минздраве.
Вакцина «Pfizer» признана Всемирной организацией здравоохранения.
«На первом этапе граждане смогут пройти вакцинацию препаратом «Pfizer» в семи медицинских учреждениях.
Граждане смогут зарегистрироваться на вакцинацию «Pfizer» сегодня, с 15:00, а процесс вакцинации начнется 16 июля.
Две дозы, необходимые для вакцинации препаратом «Pfizer» вводятся с интервалом 21-28 дней.
Компания «Pfizer» создала вакцину совместно с немецкой партнерской компанией «Biontech».
В целях безопасности вакцинация препаратами «Pfizer» и «AstraZeneca» будет доступна только в клиниках. Иммунизацию китайскими вакцинами «Синофарм» и «Синовак» граждане смогут пройти в дополнительных центрах вакцинации», — заявили в Минздраве.
Забронировать визит на вакцинацию препаратом «Pfizer» можно на электронном портале — https: //booking.moh.gov.xn--ge–2wnj/
Для консультации по регистрации вакцинации от COVID-19 вы также можете позвонить по телефону — 144-3.
По соглашению с «Pfizer», Грузия постепенно получит 1 000 350 доз вакцины.
Вакцинация против COVID-19 — эффективный и безопасный способ защиты от инфекции!
Всемирная организация здравоохранения, ведомства общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинацию против COVID-19.
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