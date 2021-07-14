

В Грузии выявлено 1 663 новых случая инфицирования коронавирусом

14.07.2021 11:19





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 35 559 тестов, отсюда 18 254 на антигены и 17 305 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 663 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 381 336.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 13 июля, дневной показатель положительности составляет 4.68%, за последние 14 дней – 4.1%, а за 7 дней - 4.46%.



За последние сутки выздоровели 769 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 361 327.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 13 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 492 человека.



Из выявленных за сутки 1 663 новых случаев коронавируса 988 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 107, в Имеретии - 121, в Квемо Картли – 95, в Шида Картли – 55, в Гурии – 15, в Самегрело и Земо Сванетии – 71, в Кахетии – 122, в Мцхета-Мтианети - 35, в Самцхе-Джавахети – 25, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 29.



На данном этапе в Грузии 14 491 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 3 753 человека, в том числе в Тбилиси – 2 297, в Аджарии – 183, в Имеретии – 419. Тяжелых пациентов – 721, в том числе в Тбилиси - 380, в Аджарии – 38, в Имеретии – 151. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 175 лиц, в том числе в Тбилиси - 126, в Аджарии – 3, в Имеретии – 10.



В клинических гостиницах находятся 952 человека, в том числе в Тбилиси – 705, в Аджарии – 242. На дому лечится 9 786 человек.



В карантинном пространстве 54 человека, в том числе в Тбилиси - 37, в Аджарии - 1.



На данном этапе на самоизоляции находятся 9 467 человек, в том числе в Тбилиси – 3 315 лиц, в Аджарии – 1 010, в Имеретии – 1 062.



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