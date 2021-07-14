

Зарегистрироваться на вакцинацию препаратом Pfizer граждане смогут сегодня с 15:00

14.07.2021 12:45





Зарегистрироваться на вакцинацию препаратом Pfizer граждане смогут сегодня с 15:00, а процесс прививания начнется с 16 июля. Об этом «IPN» сообщили в Минздраве Грузии.



По их пояснению, для вакцинации препаратом Pfizer нужно получить 2 дозы. Прививки будут делаться с интервалом в 21-28 дней, и на первом этапе иммунизация будет возможно в семи клиниках.



«В связи с началом всеобщей вакцинации министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе встретилась с руководителями тех медучреждений, которые участвуют в процессе вакцинации препаратом Pfizer.



Привиться антикоронавирусным препаратом Pfizer граждане на первом этапе смогут в семи медицинских учреждениях. Это следующие медицинские учреждения: в г. Тбилиси - Amtel Hospital First Clinical, «Кавказский медицинский центр», Университетская клиника им. академика Николоза Кипшидзе, Госпиталь им. Ив. Бокерия, в г. Батуми – Республиканская клиническая больница, в г. Кутаиси – Медицинский центр Западной Грузии и в г. Гори – Военный госпиталь Минобороны Грузии им. Георгия Абрамишвили.



На данном этапе к процессу вакцинации препаратом Pfizer подключены 30 бригад, однако в процесс иммунизации поэтапно будут вовлечены 80 медучреждений и по меньшей мере 240 бригад.



Зарегистрироваться на вакцинацию препаратом Pfizer граждане смогут сегодня с 15:00, а процесс прививания начнется с 16 июля



Для вакцинации препаратом Pfizer нужно получить 2 дозы, с интервалом в 21-28 дней.



Зарегистрироваться на вакцинацию можно как на электронном портале - https://booking.moh.gov.ge , так и непосредственно по горячей линии учреждения. Кроме того, для регистрации на вакцинацию действует единая правительственная горячая линия – 144-3. Желающие смогут зарегистрироваться и прямо во время визита в клинику.



Американскаия компания Pfizer создала вакцину в партнерстве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.



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