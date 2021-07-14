

На территории византийской крепости Петра установят пешеходный мост

14.07.2021 15:34





На территории византийской крепости Петра в селе Цихисдзири Кобулетского муниципалитета (Аджария) будет построен пешеходный мост. По новой конструкции из легкого металла, также смогут передвигаться люди с ограниченными возможностями на колясках.



Согласно проекту, металлическая конструкция не должна нарушать вид и конструкцию исторической части археолого-архитектурного комплекса.



Агентство защиты культурного наследия Аджарии объявило тендер на строительство пешеходного моста на территории крепости Петра за 39 тысяч лари. Прием заявок начнется 29 июля 2021 года и закончится 3 августа.



Пешеходный мост должен быть построен в течение 70 дней после подписания контракта с победителем тендера.



Крепость Петра была открыта 18 мая 2021 года после трех летней реконструкции. На восстановительные работы, которые начались в 2018 году, из бюджета было выделено два миллиона лари (588 тысяч долларов США).



На территории крепости появились археологический музей, кинозал, кафе, пешеходные дорожки, стеклянные перегородки со стороны моря, установлены адаптированные лифты для лиц с ОВЗ и парковка для автомобилей, а также визит-центр, где посетители смогут получить информацию о крепости.





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