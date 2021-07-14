

Граждане не могут зарегистрироваться на вакцину Pfizer

14.07.2021 16:39





Сайт Министерства здравоохранения Грузии, на котором в 15:00 должна была начаться регистрация на вакцину Pfizer, работает с перебоями. Соответственно, желающие привиться не могут зарегистрироваться.



Сегодня в Грузию поступили 28 тысяч доз противокоронавирусного препарата Pfizer. Процесс вакцинации же начнется 16 июля.



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