

Вакцин «Пфайзер» в Грузии хватит только на 14 000 человек

14.07.2021 17:00





Сегодня в Грузию прибыла первая партия из миллиона вакцин «Пфайзер», которые Грузия должны по частям получить до конца октября.



На этот раз прибыло 28 000 доз, которых для полной прививки хватит только на 14 000 человек. При этом впервые право вакцинироваться будет предоставлено и несовершеннолетним в возрасте 16-17 лет (после получения второй партии).



Начало масштабной вакцинации в Грузии было запланировано на февраль, однако первая прививка (Астра Зенека) была сделано только 15 марта. Скептицизм в отношении вакцин против коронавируса изначально был довольно силен в Грузии, значительно вырос после того, как всего лишь через 3 дня после начала вакцинации, от анофилактического шока после прививки скончалась медсестра.



На первом этапе вакцина была доступна только гражданам старше 75 лет, затем предельный возраст был снижен до 65, потом до 55 лет. Доступной для желающих во всех возрастных категориях вакцинация стала всего несколько недель назад.



В настоящее время идет процедура регистрации для желающих получить вакцину «Пфайзер».



Вакцинация в целом идет медленно и с проблемами. Например те, кто успел привиться препаратом «Астра зенека», очень часто не имеют возможности вакцинироваться повторно, без чего вакцинация практически бесполезна.



3 июля в Грузию прибыли по 500 000 доз китайских вакцин –«Синовак» и «Синофарма», которых хватит для полноценной, двухразовой вакцинации 500 000 человек.



В целом в Грузии уровень вакцинации довольно низкий – полноценно, то есть двумя дозами привиты всего 120 000 человек, то есть 3, 3% населения, а по нынешним стандартам – это очень мало.



В мировом масштабе одним из лидеров вакцинации являются Израиль, Британия, и Канада где показатель вакцинации превысил 60%. Более половины населения получили двойную дозу вакцины в США, Италии, Германии, и Франции.



В России вакцинировано 32% населения, однако этого оказалось совершенно недостаточно и в настоящее время там наблюдается очередная вспышка заболеваемости и смертности от коронавируса.



По состоянию на 14 июля количество инфицированных в Грузии составило 381 336 человек , из них 1, 4%, то есть 5492 скончались, 361 327 выздоровели.



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