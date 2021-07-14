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Минздрав:Технический сбой на портале для регистрации на вакцинацию вызван высокой активностью граждан
14.07.2021 19:37
Технический сбой на портале для регистрации на вакцинацию – booking.moh.gov.ge вызван высокой активностью граждан. Об этом говорится в заявлении распространенном Министерством здравоохранения Грузии.
По сообщению ведомства, для устранения погрешностей в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья интенсивно работают дополнительные IT-группы.
Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии приносит извинения за возникшие помехи.
Для справки, сайт Минздрава, на котором в 15:00 должна была начаться регистрация на вакцину Pfizer, работает с перебоями. Соответственно, желающие привиться не могут зарегистрироваться.
Сегодня в Грузию поступили 28 тысяч доз противокоронавирусного препарата Pfizer. Процесс вакцинации же начнется 16 июля.
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