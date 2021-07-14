

Минздрав:Технический сбой на портале для регистрации на вакцинацию вызван высокой активностью граждан

14.07.2021 19:37





Технический сбой на портале для регистрации на вакцинацию – booking.moh.gov.ge вызван высокой активностью граждан. Об этом говорится в заявлении распространенном Министерством здравоохранения Грузии.



По сообщению ведомства, для устранения погрешностей в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья интенсивно работают дополнительные IT-группы.



Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии приносит извинения за возникшие помехи.



Для справки, сайт Минздрава, на котором в 15:00 должна была начаться регистрация на вакцину Pfizer, работает с перебоями. Соответственно, желающие привиться не могут зарегистрироваться.



Сегодня в Грузию поступили 28 тысяч доз противокоронавирусного препарата Pfizer. Процесс вакцинации же начнется 16 июля.



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