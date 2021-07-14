

Трупы в приемной для ковид-пациентов — клиника отрицает обвинения

14.07.2021 19:43





Софико Мегрелидзе одна из тех, кого 13 июля привезли из ковид-гостиницы в клинику для проведения анализов.



Она вспоминает, что в регистратуре медучреждения, ей и еще 20-ти пациентам, пришлось ждать приема врача в помещении с трупами.



В клинике «Первый медицинский центр» это отрицают и заявляют, что в центре нет морга, а комната, где размещены тела умерших находится на третьем этаже. Директор учреждения Заза Авалиани допускает, что на территории больницы кто-то мог увидеть покойника, но не в большом количестве.



Софико Мегрелидзе рассказывает, что в главной приемной ее и других пациентов развернули и сказали пройти в заднюю часть здания, где и должна была начаться регистрация.



«Пришла скорая, а тут еще лежит гроб. Увидела, что стоит больничная кровать. Присмотрелась и догадалась, что на ней лежит покойник. Мне стало очень плохо, начала плакать, побежала во двор, говорила, что не могу туда вернуться. От туда же вышла женщина с ребенком, она тоже плакала.

Стали выходить и другие, говорили, что на их глазах покойника положили в гроб и увезли. Я вернулась сказать, что ничего в этой клинике делать не буду и увидела, что у стены стоит еще один гроб», — вспоминает она.



Как рассказывает Мегрелидзе, потом она села автобус, в котором ее с пациентами привезли из ковид-гостиницы и прождала в нем несколько часов — пациентам нельзя было покидать автобус. За это время некоторые из них успели сдать анализы. Они говорят, что во время пребывания в клинике тоже видели тела покойников.



Директор клиники Заза Авалиани отрицает факты описанные в рассказе Мегрелидзе.

«У нас нет никакого морга. Есть комната для покойников на третьем этаже. Не знаю, в соцсетях распространяется много лжи», — сказал он в беседе с Netgazeti.



«Мы больница, а не кладбище. На территории больницы кто-то мог увидеть, как увозят покойника.

Может, во дворе кто-то стоял и в это время проехала машина с покойником. Но точно сказать ничего не могу», — сказал он.



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