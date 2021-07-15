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В Грузии выявлено 1398 новых случаев коронавируса
15.07.2021 12:06
В Грузии выявлено 1398 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 1164 человека. 11 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 30 867 тестов, в том числе 16 167 — с экспресс-тестом на антигены и 14 700 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,53 процента, за последние 14 дней — 4,21 процента, за последние семь дней — 4,65 процента.
Всего в Грузии выявлено 382 734 случая заражения коронавирусом, из которых 362 491 человек выздоровел и 5503 скончались.
Всего вакцинированы 324 802 человека, 7 228 прививаются ежедневно.
В режиме карантина находятся 55 человек, в стационаре под наблюдением — 3838 человек, в ковид-гостинице — 1065 человек.
При этом 14 июля в Грузии было выявлено 1663 новых случая коронавируса, 769 пациентов выздоровели.
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