

В Грузии выявлено 1398 новых случаев коронавируса

15.07.2021 12:06





В Грузии выявлено 1398 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 1164 человека. 11 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 30 867 тестов, в том числе 16 167 — с экспресс-тестом на антигены и 14 700 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,53 процента, за последние 14 дней — 4,21 процента, за последние семь дней — 4,65 процента.



Всего в Грузии выявлено 382 734 случая заражения коронавирусом, из которых 362 491 человек выздоровел и 5503 скончались.



Всего вакцинированы 324 802 человека, 7 228 прививаются ежедневно.



В режиме карантина находятся 55 человек, в стационаре под наблюдением — 3838 человек, в ковид-гостинице — 1065 человек.



При этом 14 июля в Грузии было выявлено 1663 новых случая коронавируса, 769 пациентов выздоровели.



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