

Еще двое гомофобов задержаны в Тбилиси за нападение на телеоператора и избиение прохожего

15.07.2021 14:09





Еще двое человек задержаны по делу о беспорядках во время гомофобной акции в Тбилиси 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Двое мужчин в возрасте 33 лет обвиняются в нападении на оператора телеканала «Пирвели», а также в избиении прохожего.



Согласно сообщению ведомства, они «нанесли физическое и словесное оскорбление» оператору, исполнявшему служебные обязанности, на пересечении улиц Реваза Табукашвили и Георгия Чантурия. Позже один из обвиняемых физически оскорбил гражданина возле церкви Кашвети.



Следствие возбуждено по трем статьям УК Грузии – «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), «преследование, совершенное с применение насилия» (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и «участие в групповом насилии» (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).



Как отмечают в МВД, следственные мероприятия по выявлению других лиц, причастных к беспорядкам и насилию 5 июля, продолжаются. К этому времени идентифицированы и задержаны 23 человека.



Во время акции противников ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера. Один из пострадавших, оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава был обнаружен мертвым в своей квартире через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.



Смерть оператора вызвала волну протестов в Грузии, в знак протеста тысячи журналистов вышли на улицы в Тбилиси и регионах. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



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