

Заседание Сакребуло Батуми началось на фоне протеста журналистов

15.07.2021 14:12





15 июля заседание Сакребуло (горсовет) Батуми началось на фоне протеста журналистов. До начала заседания они собрались у трибуны и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также выявления и наказания всех виновных в осуществлении фактов насилия имевших место 5 и 6 июля.



«В отставку премьера!», «Накажите виновных!» — гласили надписи на листках в руках представителей СМИ.



Следует отметить, что в своем сегодняшнем выступлении в Сакребуло, насилие над журналистами и операторами осудил только один член горсовета — Арчил Мамуладзе.





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