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Заседание Сакребуло Батуми началось на фоне протеста журналистов


15.07.2021   14:12


15 июля заседание Сакребуло (горсовет) Батуми началось на фоне протеста журналистов. До начала заседания они собрались у трибуны и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также выявления и наказания всех виновных в осуществлении фактов насилия имевших место 5 и 6 июля.

«В отставку премьера!», «Накажите виновных!» — гласили надписи на листках в руках представителей СМИ.

Следует отметить, что в своем сегодняшнем выступлении в Сакребуло, насилие над журналистами и операторами осудил только один член горсовета — Арчил Мамуладзе.

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