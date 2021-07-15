|
|
|
Заседание Сакребуло Батуми началось на фоне протеста журналистов
15.07.2021 14:12
15 июля заседание Сакребуло (горсовет) Батуми началось на фоне протеста журналистов. До начала заседания они собрались у трибуны и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также выявления и наказания всех виновных в осуществлении фактов насилия имевших место 5 и 6 июля.
«В отставку премьера!», «Накажите виновных!» — гласили надписи на листках в руках представителей СМИ.
Следует отметить, что в своем сегодняшнем выступлении в Сакребуло, насилие над журналистами и операторами осудил только один член горсовета — Арчил Мамуладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна