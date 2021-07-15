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Производители «СпутникV» не доверяют вакцине


15.07.2021   15:05


Сотрудники уфинского завода ОАО «Фармстандарт-Уфавита», выпускающее вакцину «Спутник V», особо не горят желанием прививаться родной вакциной, об сообщает интернет издание «Росбалт».

Численность работников завода — 1650 человек, и почти 150 человек предъявили медотводы, а из оставшихся привились лишь 34%. По тем же информация хуже обстоят дела лишь в предприятии «Уфимский комбинат хлебопродуктов», где 7 человек получили медотвод, а показатели вакцинации не превышают 19%.

Когда сами производители отказываются от своей же вакцины, то вопросов о надежности российского препарата становится только больше.

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