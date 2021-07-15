

Могут ли в Грузии ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

15.07.2021 16:33





На данном этапе в Грузии не рассматривается вопрос обязательной вакцинации медицинского персонала от коронавируса. Об заявила замминистра здравоохранения Тамара Габуния в эфире телекомпании «Имеди».

По мнению Габуния, человек имеет право сделать выбор по поводу своего здоровья.



«Есть много стран, которые ставят этот вопрос. Франция раньше нас начала вакцинацию и думаю, что там добровольный ресурс по всем направлениям исчерпан, а у нас этот ресурс пока не исчерпан. Мы сравнительно позже начали этот процесс. Не было выбора вакцин, не было достаточного количества вакцин. Надо посмотреть, как будет развиваться вакцинация среди медперсонала до конца августа. Тогда, возможно, активно будем обсуждать это с коллегами. Конечно, я не исключаю, но все-таки думаю, что активность медсферы в отношении вакцинации возрастет», — заявила Габуния.



В Грузии национальная компания по вакцинация началась с 15 марта и на первом этапе охватывала только сотрудников медицинских учреждений. В базе Минздрава было зарегистрировано более 71,4 тысячи медработников, которые могут сделать прививку от коронавируса. Не так давно Габуния сообщила, что из них только 11 тысяч решились на вакцинацию. В целом с начала пандемии в Грузии из-за коронавируса скончались более ста врачей, а 33% были инфицированы.



Массовый характер кампания по вакцинации в Грузии приобрела 5 июля, после того, как стране поставили 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. В целом число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 15 июля достигло 324 802. Это более 8,7% от всего населения Грузии.





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