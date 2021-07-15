

Дело умершего телеоператора в ближайшее время направят в Страсбургский суд

15.07.2021 17:36





Дело о смерти телеоператора ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава в ближайшее время будет передано в Страсбургский суд. Вопросы у юристов возникли после того, как тело Лексо увезли на экспертизу против воли семьи, а независимые эксперты были привлечены к делу с опозданием на несколько часов.



Правозащитники считают, что этого обстоятельства уже достаточно, чтобы Европейский суд по правам человека установил нарушение гарантированного конвенцией права на жизнь.



«Когда мы говорим о факте смерти Лексо и действиях полиции, было очевидно, что ими были предприняты очень грубые шаги, когда они насильно забрали тело из семьи и перенесли в прозектуру. Здесь вопросы не к той форме, которая была морально неприемлема, а в отношении правового основания для переноса тела.

Исходя из того, что имеются вопросы об определенных возможных манипуляциях, эти знаки вопроса могут послужить основанием для установления со стороны Страсбургского суда факта нарушения позитивного обязательства права на жизнь», - сказал Эдуард Марикашвили.



Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава был найден мертвым 11 июля. 5 июля с ним жестоко расправились во время насильственной и гомофобной акции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





