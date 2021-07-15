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Тяжелым остоется состояние оператора «Общественного вещателя»
15.07.2021 17:41
Состояние оператора «Общественного вещателя» Илико Твалиашвили, избитого 5 июля членами радикальной группы, по-прежнему заслуживает внимания - у него до сих пор не восстановилось зрение глаза. Лечение он продолжит дома.
«Этот человек, который меня бил и который бьет, абсолютно ни один из них не знает меня. Ни один из них не знает кто я такой, или кто те люди, к которым они пытались применить насилие, кому причинили вред, какую технику повредили, не знали какому телевидению что принадлежало.
Я физически не могу передвигаться, у меня постельный режим, правым глазом я вижу нормально, однако мне трудно смотреть, но левым глазом я вообще не могу смотреть, я совсем ничего не вижу, глаз открыт, однако я ничего не вижу, до сих пор реагирую на свет, идут слезы и болит голова», - говорит Илико Твалиашвили.
В клинике до сих пор остается фотокорреспондент «Интерпрессньюс» Георгий Николашвили, у которого отмечаются гематома в мозгу и боли в области головы.
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