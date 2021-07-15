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Состояние здоровья одного из младенцев с коронавирусом тяжелое


15.07.2021   20:10


Состояние здоровья одного из трех инфицированных коронавирусом младенцев, помещенных в клинику Цицишвили, особенно тяжелое.

Как сообщает медицинский директор Новой детской клиники Цицишвили Майя Чхаидзе, ребенок находится на управляемом дыхании. У него штамм коронавируса «дельта».

«Их состояние остается тяжелым. Состояние здоровья одного особенно тяжелое, режим управляемого дыхания периодически меняется. У этого одного ребенка, особенно тяжелого, с субботы наблюдается гемодинамическая нестабильность, 2 на инотропном средстве, на управляемом дыхании с высокой частотой. Состояние всех троих тяжелое, особенно одного», - сказала Майя Чхаидзе.

Она отмечает, что на данном этапе в клинику помещены 67 детей, инфицированных коронавирусом, и до 60 родителей.

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