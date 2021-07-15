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В Грузии могут запретить организацию летних детских лагерей
15.07.2021 20:16
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния не исключает, что на фоне ожидаемой «четвертой волны» коронавируса будут введены определенного типа ограничения.
Как заявила Габуния в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», в том числе, «придется отказаться» от летних лагерей, так же как мы должны воздерживаться от «необязательных развлекательных мероприятий».
«Прежде чем говорить о новых ограничениях, необходимо, чтобы исполнялись те, что остались в силе сегодня. Это значит на индивидуальном уровне использовать маски и воздерживаться от больших собраний. В последний период к нам поступает много информации о больших днях рождения и больших свадьбах, все это хорошо, но очень опасно.
Например, мы активно говорим о летних детских лагерях, в последнее время показатель среди детей вырос, это рискованно, нам придется отказаться. Пока мы говорим, о том, чтобы воздержаться от необязательных развлекательных мероприятий. Самое важное это индивидуальный контроль, если и население не посодействует, нам будет очень сложно», - отметила Габуния.
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