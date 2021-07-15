

В Рустави убили 27-летнего парня из-за зонта и длинных волос

15.07.2021 20:46





В городе Рустави произошло убийство, возможно, произошедшее на почве гомофобии. В результате конфликта, произошедшего на улице, множественные ранения холодным оружием получил 27-летний Георгий Абуладзе. Молодой человек скончался на месте. Его 26-летний друг также был ранен и госпитализирован. Ему провели экстренную операцию.



Как сообщает телекомпания Mtavari Arkhi, ссылаясь на рассказы местных жителей, конфликт возник из-за внешнего вида ребят. Преступников привлекло то, что один из них держал в руках зонт, а у другого были длинные волосы. Сначала между мужчинами произошла словесная перепалка, но затем она переросла в поножовщину.



МВД Грузии задержало двух обвиняемых: Н. Д. 2001 года рождения и Г. К. 1986 года рождения, возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям 108 (Умышленное убийство), 109 (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) и 376 (Недонесение о преступлении).





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