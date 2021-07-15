

Священнослужитель, призывавший к насилию, «отдыхает от службы»

15.07.2021 21:30





Протоиерей Спиридон Цкипуришвили, публично и открыто призывавший граждан к насилию 5 июля, в качестве наказания временно отстранен от службы.



Как сообщил епископ Бодбийский Яков, Цкипуришвили «отдыхает от службы» и Патриархия сделала ему строгий выговор, других мер в отношении протоиерея принято не было.



«У нас тюрем нет, если вы думаете, что его надо посадить, подайте иск в суд», — добавил епископ Яков.

Слова о «строгом выговоре» подтвердил и пресс-спикер Патриархии грузинской православной церкви (ГПЦ) Андрия Джагмаидзе.



«Священнослужитель, высказавший подобные (к насилию) призывы, был вызван и получил строгий выговор. Он записал и публично распространил видео, в котором принес извинения.

Это значит, что следующий его проступок повлечет за собой строгое наказание. Если повторится подобный факт, сообщите, обсудим», — сказал он отметив, что 5 июля священнослужители «укрывали и защищали» журналистов.



Деканоз Цкипуришвили не был арестован за призыв к насилию. Netgazeti неизвестно, было ли начато следствие в его отношении. В пресс-службе МВД и Прокуратуры отвечают, что если по данному вопросу будет получена какая-либо информация они оповестят СМИ.



5 июля Спиридон Цкипуришвили на контракции против «Тбилиси Прайд» открыто призвал граждан к насилию «за господа и родину». Напомним, что в тот день члены насильственных и гомофобных группировок целенаправленно учинили расправу над более чем 50-тью представителями СМИ.

«Вы обязаны применять насилие» — такова главная фраза выступления священнослужителя. Участники контракции встретили ее с аплодисментами.



Юристы объяснили, что данное заявление содержит признаки преступления и по этому факту должно быть начато следствие. Примечательно, что Спиридон Цкипуришвили и раньше прибегал к языку ненависти.





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