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Священнослужитель, призывавший к насилию, «отдыхает от службы»
15.07.2021 21:30
Протоиерей Спиридон Цкипуришвили, публично и открыто призывавший граждан к насилию 5 июля, в качестве наказания временно отстранен от службы.
Как сообщил епископ Бодбийский Яков, Цкипуришвили «отдыхает от службы» и Патриархия сделала ему строгий выговор, других мер в отношении протоиерея принято не было.
«У нас тюрем нет, если вы думаете, что его надо посадить, подайте иск в суд», — добавил епископ Яков.
Слова о «строгом выговоре» подтвердил и пресс-спикер Патриархии грузинской православной церкви (ГПЦ) Андрия Джагмаидзе.
«Священнослужитель, высказавший подобные (к насилию) призывы, был вызван и получил строгий выговор. Он записал и публично распространил видео, в котором принес извинения.
Это значит, что следующий его проступок повлечет за собой строгое наказание. Если повторится подобный факт, сообщите, обсудим», — сказал он отметив, что 5 июля священнослужители «укрывали и защищали» журналистов.
Деканоз Цкипуришвили не был арестован за призыв к насилию. Netgazeti неизвестно, было ли начато следствие в его отношении. В пресс-службе МВД и Прокуратуры отвечают, что если по данному вопросу будет получена какая-либо информация они оповестят СМИ.
5 июля Спиридон Цкипуришвили на контракции против «Тбилиси Прайд» открыто призвал граждан к насилию «за господа и родину». Напомним, что в тот день члены насильственных и гомофобных группировок целенаправленно учинили расправу над более чем 50-тью представителями СМИ.
«Вы обязаны применять насилие» — такова главная фраза выступления священнослужителя. Участники контракции встретили ее с аплодисментами.
Юристы объяснили, что данное заявление содержит признаки преступления и по этому факту должно быть начато следствие. Примечательно, что Спиридон Цкипуришвили и раньше прибегал к языку ненависти.
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