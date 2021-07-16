

Сегодня начинается вакцинация препаратом Pfizer

16.07.2021 10:38





Сегодня, 16 июля в Грузии начинается вакцинация препаратом Pfizer. Две дозы, необходимые для вакцинации Pfizer, вводятся с интервалом 21-28 дней.



По информации минздрава, на первом этапе вакцинация Pfizer будет осуществляться в семи медицинских учреждениях:



в Тбилиси - «Первая клиническая больница Амтел», «Кавказский медицинский центр», «Университетская клиника имени академика Николоза Кипшидзе», «Госпиталь им. Ив Бокерия», в Батуми - «Республиканская клиническая больница», в Кутаиси - «Медицинский центр Западной Грузии», в Гори - «Военный госпиталь министерства обороны Грузии имени Георгия Абрамишвили».



Для справки, 28 000 доз вакцины Pfizer были доставлены в Грузию 14 июля.



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