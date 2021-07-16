

В Грузии выявлено 1653 новых случая коронавируса

16.07.2021 11:17





В Грузии выявлено 1653 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 466 человек. 13 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 34 800 тестов, в том числе 18 765 — с экспресс-тестом на антигены и 16 035 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,75 процента, за последние 14 дней — 4,31 процента, за последние семь дней — 4,67 процента.



Всего в Грузии выявлены 384 387 случаев заражения коронавирусом, из которых 362 957 человек выздоровели и 5 516 умерли.



Всего вакцинированы 334 199 человек, ежедневно вакцинируется 8 448 человек.



В режиме карантина находится 52 человека, в стационаре под наблюдением — 4 001 человек, в ковид-гостинице — 1 016 человек.



При этом 15 июля в Грузии было выявлено 1398 новых случаев коронавируса, 1164 пациента выздоровели.





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