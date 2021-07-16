

Циркуляция штамма коронавируса «дельта» в Грузии достигла 30%

16.07.2021 12:59





Циркуляция штамма коронавируса «дельта» в Грузии достигла 30%, хотя еще на прошлой неделе данный показатель не превышал и 20%. Об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании «Рустави 2».



«Скажу прямо, что циркуляция дельта-штамма уже превысила 20%. По нашим подсчетам, это от 20% до 30% в общей циркуляции, которая, к сожалению, больше приходится на молодежь и детей», — заявил Гамкрелидзе.



По его словам, именно из-за роста случаев заражения дельта-вариантом среди несовершеннолетних Минздраву пришлось в чрезвычайном порядке увеличивать число коек в педиатрических отделениях стационаров.



В свою очередь директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе напомнил, что данный штамм коронавируса отличается высокой заразностью, а также рядом симптомов. Он подчеркнул, что с учетом этих факторов давление на систему здравоохранения Грузии сильно возрастает.



«Во время индийского штамма пациенты меньше жалуются на потерю вкуса или обоняния, но отмечают такие симптомы, как боль в горле, насморк, головная боль, жар… Родители, население должны быть очень внимательными. Индийский штамм вызывает гораздо тяжелое течение заболевания, более с тяжелыми последствиями, я имею в виду случаи смерти и госпитализацию, увеличенную в два раза», — отметил Церцвадзе.



Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса «дельта», с 6 по 13 июля выросло до 111. Неделю назад дельта-штамм, который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, циркулировал в 104 государствах и территориях, а еще неделей раньше — в 96.



Наряду с «альфа», «бета» и «гамма», ВОЗ относит «дельта» к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность», которые демонстрируют «повышенную заразность».



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