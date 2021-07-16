

Вако Авалиани покидает пост исполнительного директора «Маэстро» в знак протеста

16.07.2021 13:48





Вако Авалиани покидает пост исполнительного директора «Маэстро». Об этом Авалиани написал в социальной сети Facebook.



По его словам, на канал возвращается Гия Гачечиладзе и новые приоритеты канала для него неприемлемы, поэтому он уходит из «Маэстро».



«Я покидаю «Маэстро», где я приобрел хороших друзей, преданных своему делу людей. Узнай новости – слоган канала, который полностью соответствует вещательной сетке. На канал (с несколькими проектами) возвращается Гия Гачечиладзе и новые приоритеты канала для меня будут неприемлемы! Несмотря ни на что, успехов «Маэстро» и его сотрудникам», - пишет Вако Авалиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





