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Вако Авалиани покидает пост исполнительного директора «Маэстро» в знак протеста
16.07.2021 13:48
Вако Авалиани покидает пост исполнительного директора «Маэстро». Об этом Авалиани написал в социальной сети Facebook.
По его словам, на канал возвращается Гия Гачечиладзе и новые приоритеты канала для него неприемлемы, поэтому он уходит из «Маэстро».
«Я покидаю «Маэстро», где я приобрел хороших друзей, преданных своему делу людей. Узнай новости – слоган канала, который полностью соответствует вещательной сетке. На канал (с несколькими проектами) возвращается Гия Гачечиладзе и новые приоритеты канала для меня будут неприемлемы! Несмотря ни на что, успехов «Маэстро» и его сотрудникам», - пишет Вако Авалиани.
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