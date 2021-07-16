

Младенец из Абхазии с дельта–штаммом коронавируса остается в критическом состоянии

16.07.2021 14:13





Ребенок, переведенный из самопровозглашенной республики Абхазия в Детскую новую клинику им. Цицишвили в Тбилиси, остается в критическом состоянии.



Как заявила медицинский директор клиники Майя Чхаидзе в эфире телекомпании «Рустави-2», у ребенка подтвержден дельта-штамм коронавируса.



«За много месяцев у нас не было ни одного случая, чтобы ребенка (с коронавирусом) переводили на искусственное дыхание из-за критического состояния. Поэтому мы заподозрили, что это мог быть дельта-штамм и начали углубленное исследование. Мы знали, что ребенок был с территории, неподконтрольной властям Грузии, где, по имеющейся информации, циркулирует дельта-штамм», – отметила Чхаидзе.



Ранее сообщалось, что трое инфицированных детей в возрасте до одного года подключены к аппарату ИВЛ в тбилисской клинике. Состояние двоих младенцев, у которых подтвержден альфа-штамм коронавируса, незначительно улучшилось.



Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что циркуляция дельта-штамма коронавируса в Грузии достигла 30%.



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