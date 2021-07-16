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Спасти младенца, инфицированного штаммом «Альфа», не удалось
16.07.2021 14:36
«В клинике Цицишвили умер новорожденный ребёнок, заразившийся коронавирусом, — сообщил директор тбилисской Новой детской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.
Младенец был инфицирован британским штаммом «Альфа», и врачи сделали все возможное для его спасения.
«Несмотря на участие к лечению были подключены врачи не только нашей клиники, а всего медицинского сообщества страны, к сожалению, спасти его не удалось. Пациент поступил в клинику в пятидневном возрасте», — сказал Давид Рехвиашвили.
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