

Спасти младенца, инфицированного штаммом «Альфа», не удалось

16.07.2021 14:36





«В клинике Цицишвили умер новорожденный ребёнок, заразившийся коронавирусом, — сообщил директор тбилисской Новой детской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.



Младенец был инфицирован британским штаммом «Альфа», и врачи сделали все возможное для его спасения.



«Несмотря на участие к лечению были подключены врачи не только нашей клиники, а всего медицинского сообщества страны, к сожалению, спасти его не удалось. Пациент поступил в клинику в пятидневном возрасте», — сказал Давид Рехвиашвили.





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