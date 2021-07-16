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Гамкрелидзе: До 2500 доз вакцины «Pfizer» отложены для граждан разных категорий
16.07.2021 17:49
Наш портал был открыт с лимитом около 12 000, но в первый день было забронировано более 11 000 мест. В первые 5-10 минут от 100 до 120 тысяч человек пытались сделать бронь, но удалось это только стольким, на сколько у нас был лимит, — об этом руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, говоря о проблемах при регистрации на вакцинацию препаратом «Pfizer»
По его словам, согласно решению Совета по вакцинации, было отложено до 2500 доз вакцины «Pfizer» для представителей различных групп, в том числе, по словам Гамкрелидзе, преимущество есть у грузинских студентов, которые поступают на учебу в западные университеты.
«Согласно решению Совета по иммунизации, остальная часть первых доз используется для грузинских студентов, которые едут учиться в западные университеты, а также для удовлетворения тех, кто обратился в министерство по поводу различных серьезных заболеваний за последние два месяца. , а также у тех, кто перенес трансплантацию органов», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, на сегодняшний день вакцинация препаратом «Pfizer» уже началась в 7 учреждениях. Дополнительные дозы вакцины поступят на следующей неделе.
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