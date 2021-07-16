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Призывавшего к насилию священнослужителя вызвали на опрос


16.07.2021   17:53


Протоиерея Спиридона Цкипуришвили опрашивают в Главном управлении полиции Тбилиси. Он явился в следственный орган вместе со своим адвокатом Николозом Мжаванадзе.

По словам Мжаванадзе, священника вызвали в связи с его заявлением, сделанным 5 июля.

«Мы находимся здесь на опросе в связи с заявлением, сделанным 5 июля. Не было никакого призыва к насилию, это ваша фабрикация. Слово «насилие» было взято из 10-минутного выступления, и в этом 10-минутном выступлении не было ни единого призыва избивать журналистов или оскорблять кого-либо. Прямо говорилось, что если кто-то ворвется в ваш дом, или воюет против страны — речь шла о них», — заявил журналистам адвокат Николоз Мжаванадзе.

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