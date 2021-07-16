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Главный тренер сборной Грузии по регби подключен к аппарату ИВЛ


16.07.2021   23:05


Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили заразился ковидом. Сейчас он находится в Южно-Африканской Республике. Его состояние оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ, сообщили в пресс-службе.

«Маисашвили переведен в одну из клиник высокого уровня, с новейшим медицинским оборудованием для лечения ковид-пациентов», — отмечают в пресс-службе сборной.

У Маисашвили повреждены легкие. На месте работает врач сборной Грузии Нуца Шаматава. В процесс вовлечены консул Грузии в ЮАР, Минздрав Грузии и грузинский врач Вахтанг Рехвиашвили, работающий в ЮАР.

Ранее президент Союза регби Грузии Сосо Ткемаладзев интервью изданию «Georgian Times» заявил следующее:

«Леван Майсашвили, главный тренер нашей сборной, сейчас находится в ЮАР в тяжелейшем состоянии. У него ковид, его легкие повреждены, он борется за жизнь. Всех призываю молиться за него и вакцинироваться».

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