

Суд оправдал жительницу Батуми, которая прокляла полицейского

16.07.2021 23:28





Батумский городской суд оправдал девушку, которая прокляла оштрафовавшего ее полицейского. Об этом сообщает местное издание «Батумелеби».



Случай произошел 15 мая. Мери Мамукашвили пыталась опротестовать штраф в 20 лари, выписанный ей из-за отсутствия медицинской маски. В итоге, девушку обвинили в нарушении статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает неповиновение и оскорбление сотрудника правоохранительных органов. В качестве наказание она предусматривает штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч лари или же арест на 15 суток.



Сотрудник МВД Грузии, составивший протокол, указал, что гражданка оскорбила и прокляла его.



«Я сказала, что они бессовестные, позорные, смешные террористы. В конце сказала, что поставлю их в такое же плохое положение, как и они нас. Полицейские сочли это проклятием. Судья не понял, почему то, что я сказала является проклятьем», — сказала она журналистам.



Мамукашвили – активная сторонница «Гирчи». На суде ее интересы представлял юрист либертарианской партии Бадри Григалашвили. Девушка не сомневалась в своей правоте, тем не менее, решение судьи Роина Кахидзе оказалось для нее большой неожиданностью.



«Я не ожидала, что это произойдет в батумском суде. Судья сказал, что это свобода слова», — добавила она.



В Грузии ношение масок на улице перестало быть обязательным с 22 июня. Штраф за это нарушение составлял 20 лари (около 6 долларов), за повторное появление в общественных местах без маски сумма штрафа удваивалась.



Уже 24 июня власти объявили, что решили списать всех штрафы за нарушение регуляций, установленных для превенции распространения коронавируса.



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