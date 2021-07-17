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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 189 миллионов
17.07.2021 11:10
Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 189 млн. Соответствующие данные публикует worldometers.
Согласно этой же статистике, с начала пандемии в мире от Covid-19 скончались более 4 млн человек, число выздоровевших превышает 173.5 млн.
К этому времени в мире количество активных случаев Covid-19 составляет 12.7 млн.
Больше всего случаев инфицирования коронавирусом – 34.9 млн подтверждено США, второе место занимает Индия – 31 млн. За ними следуют Бразилия, Россия и Франция.
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