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В Грузии с начала пандемии коронавирусом заболели до 41 тысячи детей
17.07.2021 11:12
С начала пандемии коронавируса в Грузии COVID-19 был диагностирован примерно у 41 тысячи детей, что составляет 9-10% от общего числа инфицированных. Об этом сообщил медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Согласно его данным, в настоящее время в педиатрических отделениях стационаров места заполнены полностью. Что касается тяжести течения заболевания у детей, по словам Чхаидзе, под огромным риском оказывается любой инфицированный ребенок в возрасте до двух лет.
«Возраст новорожденного уже является риск-фактором», — сказал он.
Он пояснил, что в случае штамма «дельта» зачастую у пациентов наблюдается поражение легких. Тем не менее, для новорожденных оказывается малоэффективным симптоматическое лечение и искусственная вентиляция, которые помогают большинству взрослых.
«Все зависит от сопротивляемости организма. У новорожденных этой сопротивляемости очень мало, иммунная система развита минимальна, так что защиты организма у новорожденных мало», — заявил Чхаидзе.
В пятницу в Грузии впервые зарегистрировали смерть младенца, у которого был выявлен коронавирус. В возрасте пяти дней его доставили в тбилисскую детскую больницу имени И. Цицишвили и подключили к аппарату ИВЛ. За жизнь новорожденного врачи боролись более двух недель.
Сейчас в клинике Цицишвили остаются еще два младенца в критическом состоянии. У одного из них диагностирован штамм «дельта». Он поступил в больницу из Абхазии.
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