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В Грузии выявлено 1808 новых случаев коронавируса
17.07.2021 11:15
В Грузии за сутки выявлено 1808 новых случаев коронавируса, выздоровел 361 инфицированный, от коронавируса скончались 22 пациента. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране было проведено 34 979 тестов на коронавирус, в том числе 19 711 экспресс-теста на антигены и 15 268 ПЦР-тестов.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 5,17 процента, за последние 14 дней — 4,5 процента, за последние 7 дней — 4,86 процента.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 386 195 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 363 318 и умерли 5 538 инфицированных соответственно.
Всего вакцинировано 345 295 человек, за сутки — 10 492 человек.
На карантине находятся 53 человека, в стационарах — 4 135 человек, в клинических гостиницах — 1 008 человек.
По состоянию на 16 июля в Грузии было выявлено 1 653 новых случая коронавируса, выздоровели 466 пациентов.
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