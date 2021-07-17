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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии


17.07.2021   11:43


Из 1808 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных на сегодня в Грузии: 1046 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 161, в Имерети — 123, в Квемо Картли — 97, в Шида Картли — 78, в Гурии — 19, в Самегрело — Земо Сванети — 74, в Кахети — 111, в Мцхета-Мтианети — 39, в Самцхе-Джавахети — 43, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 17.

В настоящее время количество зарегистрированных активных случаев коронавируса в стране составляет 17 313, из них состояние здоровья 805 пациентов оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находятся 180 человек.

11 413 человек находятся в самоизоляции.

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