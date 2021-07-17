

В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека

17.07.2021 12:26





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в Грузии за последние 24 часа от коронавируса скончались еще 22 человека. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 538 человек.



В Грузии выявлено 1 808 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 386 195.



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