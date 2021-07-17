|
|
|
В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека
17.07.2021 12:26
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в Грузии за последние 24 часа от коронавируса скончались еще 22 человека. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 538 человек.
В Грузии выявлено 1 808 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 386 195.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна