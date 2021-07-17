

Состояние здоровья двух с младенцев с коронавирусом остается критически тяжелым

17.07.2021 12:41





По информации медицинского директора тбилисской детской клиники Цицишвили Майи Чхаидзе, состояние здоровья двух с младенцев, инфицированных коронавирусом, остается критически тяжелым.



«В настоящее время у нас в реанимации находятся 18 пациентов, двое из них — грудные дети. Их состояние чрезвычайно тяжелое, и они находятся на искусственном дыхании. Их состояние стабильно тяжелое. Состояние одного младенца с штаммом Delta является критическим», — сообщила врач.



По её словам, на сегодня в клинике Цицишвили проходят лечение 71 ребенок.



«Ежедневно поступает по 10-14 пациентов. На данный момент у нас есть свободные койки», — отметила Майя Чхаидзе.





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