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Фотокорреспонденту Георгию Николишвили присвоен статус потерпевшего
17.07.2021 16:36
Следственное ведомство присвоило фотокорреспонденту Георгию Николишвили статус потерпевшего по делу о насилии в отношении представителей СМИ, сообщила Первому каналу Грузии адвокат Нестан Ломдаридзе.
По её словам, фотокору «Интерпрессньюс» соответствующее постановление до сих не было передано потерпевшему, поскольку он продолжает лечение в медицинском учреждении. Георгий Николишвили получил очень серьезные травмы головы, в том числе у него развилась гематома.
«Он получил довольно серьезные телесные повреждения в результате нападения насильственных группировок. Он все еще находится в клинике под медицинским наблюдением. Ему присвоен статус потерпевшего, но по состоянию здоровья ему об этом решении пока неизвестно», — сказала адвокат.
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