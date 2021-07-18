

В Грузии выявлено 1 286 новых случаев инфицирования коронавирусом

18.07.2021 12:03





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 24 446 тестов, отсюда 11 351 на антигены и 13 095 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 286 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 387 481.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 17 июля, дневной показатель положительности составляет 5.26%, за последние 14 дней – 4.57%, а за 7 дней - 4.92%.



За последние сутки выздоровел 1 701 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 365 019.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 13 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 5 551 человек.



Из выявленных за сутки 1 286 новых случаев коронавируса 759 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 125, в Имеретии - 73, в Квемо Картли – 79, в Шида Картли – 30, в Гурии – 16, в Самегрело и Земо Сванетии – 54, в Кахетии – 94, в Мцхета-Мтианети - 32, в Самцхе-Джавахети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 12.



На данном этапе в Грузии 16 885 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 291 человек, в том числе в Тбилиси – 2 581, в Аджарии – 245, в Имеретии – 523. Тяжелых пациентов – 833, в том числе в Тбилиси - 440, в Аджарии – 39, в Имеретии – 172. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 182 лица, в том числе в Тбилиси - 141, в Аджарии – 3, в Имеретии – 9.



В клинических гостиницах находятся 1 088 человек, в том числе в Тбилиси – 721, в Аджарии – 334. На дому лечится 11 506 человек.



В карантинном пространстве 65 человек, в том числе в Тбилиси - 39, в Аджарии - 10.



На данном этапе на самоизоляции находятся 10 554 человека, в том числе в Тбилиси – 2 986 лиц, в Аджарии – 1 445, в Имеретии – 1 233.



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