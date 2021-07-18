

В Грузии от коронавируса умерли еще 13 человек

18.07.2021 12:05





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались еще 13 человек. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 5 551 человек.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за стуки в стране проведено 24 446 тестов, выявлено 1 286 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 701 человек, дневной показатель положительности составляет 5.26%.



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