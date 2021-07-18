

В тюрьмах Грузии содержится 9,2 тысячи заключенных

18.07.2021 12:44





По состоянию на 1 июня 2021 года в грузинских тюрьмах содержалось 9,2 тысячи человек, включая около 2 тысяч подсудимых. Об этом говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».



Всего в тюрьме находится 0,25% населения Грузии. В их числе 86 человек старше 70 лет.



Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет, женщин в грузинских тюрьмах всего 327. При этом для 2,8 тысячи заключенных это не первый срок в тюрьме.



Что касается подростков, то всего в тюрьмах 53 несовершеннолетних, из которых четыре – это девушки.



Основная часть осужденных отбывает свои наказания в трех тюрьмах.



Из общего числа осужденных 3,2 тысячи отбывают сроки за особо тяжкие преступления. Еще 3,2 тысячи осуждены за тяжкие преступления.



Если говорить о конкретных видах преступлений, то в тюрьмах Грузии находится 3,8 тысячи осужденных и обвиняемых за экономические преступления, еще 3,2 тысячи – за преступления против человека – убийство, нанесения тяжких увечий и так далее. Также в тюрьмах Грузии 2,9 тысячи обвиняемых и осужденных за преступления против государства и его безопасности.



Основная часть осужденных и обвиняемых – граждане Грузии, однако в тюрьмах также содержится 536 иностранцев и лиц без гражданства. Больше всего в их числе уроженцев Турции, Азербайджана и России.



В тюрьмах Грузии существует множество образовательных программ для заключенных, в том числе школьное обучение.



Всего в школах Грузии продолжают учиться 43 заключенных, а еще 25 человек, несмотря на отбывание сроков, получают высшее образование.



Некоторые заключенные – трудоустроенные. Так, 415 заключенных работают в хозяйствах при тюрьмах, еще 54 занимаются индивидуальной деятельностью, а 161 работают на предприятиях. Ежемесячно они получают зарплату, которую могут перевести семьям или потратить на нужды в тюремных магазинах.



Кроме того, тюрьмы Грузии поощряют заключенных за хорошее поведение различными способами, в том числе предоставлением дополнительных свиданий, телефонных разговоров.



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