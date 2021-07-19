

В Грузии выявлено 848 новых случаев инфицирования коронавирусом

19.07.2021 11:24





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 18 194 тестов, отсюда 9 607 на антигены и 8 587 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 848 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 388 329.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 18 июля, дневной показатель положительности составляет 4.66 %, за последние 14 дней – 4.60%, а за 7 дней - 4.92%.



За последние сутки выздоровел 1 231 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 366 250.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 5 566 человек.



Из выявленных за сутки 848 новых случаев коронавируса 487 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 94, в Имеретии - 46, в Квемо Картли – 44, в Шида Картли – 25, в Гурии – 21, в Самегрело и Земо Сванетии – 35, в Кахетии – 64, в Мцхета-Мтианети - 11, в Самцхе-Джавахети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 9.



На данном этапе в Грузии 16 487 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 446 человек, в том числе в Тбилиси – 2 651, в Аджарии – 273, в Имеретии – 535. Тяжелых пациентов – 859, в том числе в Тбилиси - 447, в Аджарии – 46, в Имеретии – 175. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 186 лица, в том числе в Тбилиси - 143, в Аджарии – 3, в Имеретии – 9.



В клинических гостиницах находятся 1 092 человека, в том числе в Тбилиси – 731, в Аджарии – 334. На дому лечатся 10 949 человек.



В карантинном пространстве 71 человек, в том числе в Тбилиси - 38, в Аджарии - 10.



На данном этапе на самоизоляции находятся 12 130 человек, в том числе в Тбилиси – 4 453 лица, в Аджарии – 1 545, в Имеретии – 1 423.



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